Kızları taşıyan uçak düştü…

Berkin 15 yaşındaydı.

Ekmek almak için evinden çıktı, biber gazı kapsülüyle kafasından vurdular. Komaya girdi. O halde yatarken 16 kiloya kadar düştü. Türkiye tarihinin gördüğü, vebali en ağır 16 kiloydu. Kısacık ömrünün son beş gününde, beynindeki hasar nedeniyle epilepsi krizi geçirdi, kalbi durdu, makineye bağladılar, akciğerinde hava deliği oluştu, beyin fonksiyonları çalışamaz hale geldi, iç organlarındaki hasar büyüdü, vurulduğunda yaz mevsimiydi, sonbahar, kış, üç mevsim direndi, 269 gün dayanabildi, son nefesini verdi.

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Yuhladılar Berkin'i miting meydanında… Evladını elleriyle toprağa veren annesini yuhladılar.

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Özgür, Elif, Can, Büşra, Tarık, Ceren, Oğuzhan, bir de kedileri vardı, Nohut… Bilkent Üniversitesi öğrencisiydiler, hukuk, uluslararası ilişkiler, turizm, iç mimarlık, siyaset bilimi, ticaret yönetimi, kimya okuyorlardı, 18-19 yaşındaydılar. Yılbaşı gecesini Özgür'ün evinde geçiriyorlardı, doğalgaz zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiler.

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Sorumluların yakasına yapışacaklarına, aman belediye zarar görmesin diye çocuklara saldırdılar… Polis kayıtlarına göre resmen “yalan” olmasına rağmen “üstleri yarı çıplaktı” dediler. Yandaş medya alenen iftira manşeti attı, “kızlı erkekli alkolden öldüler” diye yazdı.

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Pamir henüz üç yaşındaydı.

Zekeriyaköy'de ailesi uyurken evden çıktı, kayboldu, tüm Türkiye nefesini tutarak arama çalışmalarını takip etti, neticede maalesef, komşu villanın yosunla kaplanmış havuzunda cansız bulundu.

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Arama çalışmaları sürerken sosyal medyadan nefret fışkırıyordu, “annesi Aleviymiş” yazdılar, “annesi DHKP-C'liymiş” yazdılar, “annesi Gezi eylemcisiymiş, annesi çapulcuymuş” yazdılar, “ailesi beyaz Türkmüş” diye yazdılar, “villalarda matem var vah vah” yazdılar.

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Ve şimdi…

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Dubai'den gelen özel uçak İran'da düştü, ikisi pilot biri hostes, 11 pırıl pırıl genç kızımız hayatını kaybetti.

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Öylesine acımasız yorumlar yazılıyor, öylesine vicdansızca ifadeler kullanılıyor, öylesine iğrençliğe dönüştürülüyor ki, hayatını kaybeden kızların sosyal medya hesapları aileleri tarafından kapatıldı.

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Berkin'in babası işsizdi.

Mina'nın babası holding sahibi.

Meselenin zenginlikle yoksullukla, eğitimle mezheple alakası yok.

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Eğer siz hâlâ sadece hukukumuzu, demokrasimizi, cumhuriyetimizi kaybettiğimizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

İnsanlığını kaybetti bu ülke.

İnsanlıktan çıktı.

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Türkiye'nin sessiz çoğunluğu artık esir olduğu kişisel korkularını yenip, topluca sesini yükseltip, bir saniye bile kaybetmeden “kindar nesil”le mücadele etmek zorundadır.