3 yolcu teknesi battı: 31 ölü çok sayıda kayıp var

Filipinler´deki Guimaras Adası ile Visayan Adası’ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan 3 yolcu teknesi, ani esen şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Teknelerden “Chi-Chi” ve “Keziah” dün alabora oldu. Chi-Chi isimli teknenin 43 yolcuyu taşıdığı belirtildi. 2 teknenin alabora olmasından 3 saat sonra, 39 kişiyi taşıyan “Jenny Vince” adındaki başka bir teknenin daha alabora olduğu bildirildi.

Teknelerde, aralarında turistlerin de olduğu belirtilen 31 kişi yaşamını yitirdi. 55 kişinin kurtarıldığı olayda, 4 kişinin ise hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.