ABD açıkladı: 5 yıl içinde Ay’dayız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Alabama'da düzenlenen Ulusal Uzay Konseyi'nin toplantısında konuştu. “Tıpkı 1960'lardaki gibi uzay yarışı içindeyiz” diyen Mike Pence Amerika'nın önümüzdeki 5 yıl içinde Amerikalıları yeniden Ay'a gönderme hedefinin olduğunu açıkladı.

NASA Başkanı Jim Bridenstine da Twitter'dan ““Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, NASA'ya önümüzdeki 5 yıl içinde Ay'a yeniden astronot gönderilmesi talimatını verdi. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi çalışmalara başlayalım” mesajını paylaştı. NASA Başkanı daha sonra Twitter'dan “Ay'a ticari gönderim hizmeti için ilk görev talimatını yayınladık. NASA ile sözleşmeli 9 Amerikan şirketi Ay'ın yüzeyine ilk bilimsel araçların ve teknolojik demoların gönderilmesi için ihaleye girdi. İhale sonuçları Mayıs'ta açıklanacak” diye yazdı.

NASA daha önce 2028 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçladığını açıklamıştı. Trump yönetimi 2020 yılına kadar ABD Silahlı Kuvvetleri'nin altıncı birimi olarak görev yapacak bir Uzay Gücü (Space Force) kurulacağını duyurmuş, Başkan Donald Trump Şubat ayında buna yönelik kararnameyi imzalamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da Kongre'ye Uzay Gücü oluşturulmasına yönelik teklifini Mart ayı başında göndermişti.

Başkan Trump, yeni kurulacak Uzay Gücü (USSPACECOM) komutanlığına da ABD Hava Komutanlığı’na bağlı uzay komutanlığının başında bulunan General John Jay Raymond’ı aday gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada uzay gücünün kurulmasının ABD’nin ulusal güvenliğine yapacağı stratejik katkı bakımından önemli bir adım olduğu belirtildi.