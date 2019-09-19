ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Rusya itirafı: Üstünlüğümüzü kaybettik

ABD basını, Slovenya’da düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nı gündemine taşıdı. Ülkenin önde gelen dergilerinden Newsweek, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’un açıklamalarına dikkat çekti.

Derginin aktardığına göre ABD’li general NATO’nun son durumuyla ilgili çarpıcı itiraf ve eleştirilerde bulundu.

NATO’nun Rusya’ya karşı olan askeri üstünlüğünün artık sona erdiğini ifade eden Dunford, “Rusya rekabetçi bir ülke. NATO Rusya’ya karşı olan avantajını kaybetti” dedi.

Mayıs ayında yeni askeri stratejilerin bu nedenle kabul edildiğini vurgulayan Dunford, “Askeri potansiyelimizi artırmak için ortak çaba gösteriyor ve İttifak içindeki planlara bir uyumluluk getiriyoruz” diye konuştu.