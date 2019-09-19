Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Rusya itirafı: Üstünlüğümüzü kaybettik

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Slovenya'daki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dunford, NATO'nun Rusya'ya karşı olan askeri üstünlüğünü kaybettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
12:27 -
Haberler Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Rusya itirafı: Üstünlüğümüzü kaybettik

ABD basını, Slovenya’da düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nı gündemine taşıdı. Ülkenin önde gelen dergilerinden Newsweek, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’un açıklamalarına dikkat çekti.

Derginin aktardığına göre ABD’li general NATO’nun son durumuyla ilgili çarpıcı itiraf ve eleştirilerde bulundu.

NATO’nun Rusya’ya karşı olan askeri üstünlüğünün artık sona erdiğini ifade eden Dunford, “Rusya rekabetçi bir ülke. NATO Rusya’ya karşı olan avantajını kaybetti” dedi.

Mayıs ayında yeni askeri stratejilerin bu nedenle kabul edildiğini vurgulayan Dunford, “Askeri potansiyelimizi artırmak için ortak çaba gösteriyor ve İttifak içindeki planlara bir uyumluluk getiriyoruz” diye konuştu.

ABD Genelkurmay Genelkurmay Başkanı NATO Rusya Slovenya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more