ABD’nin Rusya ile yaptığı anlaşmadan çekileceği tarih belli oldu

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, 2 Şubat tarihi itibariyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmeyi planladıklarını duyurdu.

‘Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) devamı konusunda yeterli uyumu göstermediğini iddia eden ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, ABD’nin 2 Şubat tarihi itibariyle INF’den tamamıyla çekilmeyi planladığını duyurdu. Tek taraflı gerçekleşecek çekilme sürecinin bütünüyle tamamlanabilmesi için ABD’nin önünde 6 ay gibi bir süreyi olduğu belirtiliyor.

‘CENEVRE’DEKİ GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDEMEDİK’

Thompson, Cenevre’de Rus temsilcilerle yapılan toplantı süresince iddia edilen anlaşma ihlallerinin çözümüne dair ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

Öte yandan ABD’li müsteşar, Rusya’nın gelecek hafta NATO-Rusya Konseyi’nde tekrardan anlaşmaya uymaya başlayacağı bir planı sunacağını umduğunu dile getirdi.

‘ABD RUSYA’NIN ÖNERİLERİNİ DİNLEMEYİ REDDEDİYOR’

Cenevre’de Amerikan ve Rus heyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeye değinen Lavrov, ABD’nin Moskova’nın önerilerini dinlemeyi reddettiğini dile getirmişti.

Rus diplomat ayrıca Rusya’ya hiç kimsenin borcu yokmuş ve sadece o borçluymuş gibi davranılmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine eklemişti.

‘İKNA OLDUK’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün Cenevre’de ABD heyetiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeden sonra Washington’un INF’yi bozma amacı taşıdığına ikna olduklarını belirtmişti.