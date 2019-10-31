Acı biber sosu şişesinden 1.18 milyar liralık uyuşturucu çıktı

Avustralya polisine göre ele geçirilen 768 şişe sos, Sydney’deki bir yeraltı laboratuvarında damıtılarak yeniden uyuşturucuya dönüştürülecekti.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bunun çok karmaşık bir işlem olduğunu belirterek hem bu sosları gönderen hem de alan kişilerin kimya bilgisi olması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; polis yetkilileri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için ABD makamlarıyla işbirliği yaptıklarını söyledi.

Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Avustralya’da metamfetamin kullanımının görece azalmaya başlamasına karşın, hükümetin yayımladığı veriler, bu uyuşturucuya bağımlılık ve bunun yol açtığı zararın büyüdüğüne işaret ediyor.

Melbourne’de haziran ayında Tayland’dan gönderilen bir kargoda hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 840 milyon ABD doları) metamfetamin bulunmuştu.