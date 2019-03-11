Ağabeyinin katil zanlısı artık serbest!

Aisyah, 2017’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havaalanında, Kim’in yüzüne sinir gazı bulaştırmakla suçlanıyordu. Aisyah ve aynı suçla itham edilen Vietnamlı Doan Thi Huong, iddiaları reddetmiş ve bir televizyon şakasının parçası olduklarını sandıklarını söylemişlerdi.

Savcı, kararının nedenini söylemeden cinayet suçlamasının düşürülmesini istedi. AFP Haber Ajansı’na göre yargıç ise savcının talebini kabul etti ve “Siti Aisyah serbest” dedi. Aisyah mahkemeden çıkarken “Mutluyum. Bunun olacağını bilmiyordum. Beklemiyodum” dedi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Aisyah hakkında Vietnamlı zanlıya kıyasla daha az kanıt olduğu iddia ediliyordu. Huong’un ifade vereceği duruşma avukatlarının talebiyle ertelendi.

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017’de iki kadın yanına yaklaştığında Macau’ya giden bir uçağa binmeyi bekliyordu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınların ellerini Kim’in yüzüne sürmelerinin ardından uzaklaşmaları görülüyor.