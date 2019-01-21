Alman istihbaratının iki numarası artık bir Türk

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg’in yardımcılığını yapacak Sinan Selen’in özgeçmişi konularak bugün resmen görevine başladığı ifade edildi. Almanya'da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

SİNAN SELEN KİMDİR?

Selen’in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi. 2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006’da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı. 2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016’da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI’nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.

Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine bugün resmen başladı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln’deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi. Teşkilatın önceki başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz kentinde mültecilerle çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hükümetin tepkisini çekmiş ve görevden alınmıştı.

2011 YILINDA KAMU GÜVENLİĞİNİN BAŞINA GETİRİLDİ

Uluslararası terörizm konusunda uzmanlaşan Selen, ABD’de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından saldırganların Hamburg bağlantılarını soruşturan BKA özel komisyonunda görev yaptı. Selen, 2006’da Köln ve Koblenz kentlerinde trenlerde valiz içerisine yerleştirilmiş bombaların bulunması üzerine suçluların aranması için sürdürülen operasyonu yönetti ve bu operasyondaki başarısı İçişleri Bakanlığı’na geçişine vesile oldu.

Selen, o zamanki İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble döneminde terörle mücadele, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve Federal Emniyet Teşkilatı ile Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan sorumlu birimin başına getirildi. 2009 yılında Potsdam merkezli Federal Sınır Polisi Başkanlığında görev yapmaya başlayan Selen, burada sınır ötesi suçlarla mücadeleden sorumluydu. Selen’in bu birimde üzerinde yoğunlaştığı konular arasında kaçakçılıkla mücadele de bulunuyordu.

Polis teşkilatında iki yıl kadar çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na geri dönen Selen, 2011 yılında kamu güvenliği biriminin başına geçti. Selen’in bu birimde sorumlulukları arasında kamu güvenliğini tehdit eder nitelikteki istihbaratı değerlendirmek ve gerekli olduğu takdirde farklı güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak yer alıyordu. 13 Kasım 2015’te Paris’te gerçekleşen terör saldırılarından kısa bir süre sonra Almanya ile Hollanda milli futbol takımları arasındaki maçın terör tehdidi nedeniyle iptal edildiği gün Selen, dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in ekibinde yer alıyordu.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

2015 yılında Suriye’deki iç savaş nedeniyle Almanya’ya yaşanan göç akınıyla doğan krizin ardından Türkiye ile Almanya arasında yürütülen görüşmelerde de Selen önemli bir rol oynadı. 2016 Ocak ayında iki ülke hükümetleri istişare toplantıları için Berlin’de bir araya geldi. Selen, iki ülke içişleri bakanlarının kurmayı kararlaştırdıkları terörle ortak mücadele mekanizmasının başına Almanya’nın temsilcisi olarak atandı. Selen aralarında IŞİD, PKK ve DHKP-C’nin de bulunduğu örgütlerle mücadele için kurulan mekanizmada Almanya adına tam yetkili konumdaydı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Selen, 2000 ile 2016 yılları arasında 11 terör saldırısının engellenmesinde rol oynadı.

Son iki yıldır özel sektörde çalışıyordu

Haziran 2016’da kamu görevinden ayrılan Selen, özel sektöre geçerek dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI'de çalışmaya başladı. TUI’de şirket çalışanları, tatilciler, otel, uçak ve gemilerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Selen, Tunus gibi tatil ülkelerinde yaşanan terör saldırıları karşısında şirketin hızlı ve uygun bir şekilde harekete geçebilmesi amacıyla şirket içerisinde bir kriz ve güvenlik yönetimi birimi kurdu.

Alman vatandaşı Sinan Selen, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcılığına atanması ile devlet hizmetine geri dönmüş oldu.