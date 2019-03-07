Almanya’dan Soylu’nun ‘tutuklama’ açıklamasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp” tatil amacıyla Türkiye’ye gelenlerin havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki sözleri Ankara-Berlin hattındaki tansiyonu tırmandırdı.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de ağırladığı Hırvat mevkidaşı Marija Pejcinovic-Buric ile ortak basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan açıklamaları hakkındaki soruları yanıtladı.

Soylu’nun açıklamalarını incelemekte olduklarına işaret eden Maas, Ankara ile görüşme trafiğinin sürdüğünü duyurdu.

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“KABUL EDİLEMEZ”

Maas, Soylu’nun sözleri hakkında ise “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” ifadelerini kullandı.

“Türk Hükümetinin sorumlularıyla irtibat halindeyiz” diyen Alman Dışişleri Bakanı Maas, ayrıca kapsamlı değerlendirmeler neticesinde genel resmi gördükten sonra atılacaklar adımlar konusunda da karar verileceğini kaydetti.

Maas konuşmasını, “Bu adımları atma hakkını saklı tutuyoruz” sözleriyle tamamladı.

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ALMANYA DIŞİŞLERİ, TÜRKİYE’YE GİDECEKLERİ UYARMIŞTI

Alman basınında yer alan Soylu’nun açıklamaları dün Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme gelmiş, sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, “Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık” açıklamasını yapmıştı.

Adebahr ayrıca Türkiye’ye seyahat etmek isteyenlere, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarılarına yer verdiği internet sayfasına bakmalarını tavsiye etmişti.