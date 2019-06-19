Apple Oscarlık filmlere hazırlanıyor

New York Post gazetesinde yer alan habere göre Apple, yakında piyasaya sürülecek olan Apple TV + servisine projeler geliştirmek için milyonlarca dolar ayırıyor, hedefleri ise bu filmlerden Oscar alabilmek. Şirket, yılda altı filme bütçe ayırmayı planlıyor. Apple, Kasım ayında film stüdyoları olan Oscar ödüllü ‘'Moonlight'' filmini çeken A24 şirketi ile ortaklığa gitmişti.

Apple, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Apple TV + adlı yeni video abonelik hizmetlerini tamamladı. Şirket ayrıca, kullanıcıların yeni bir hesap oluşturmaya gerek kalmadan kanallara abone olmalarını sağlayan Apple TV Kanallarını da kullanıma sundu.