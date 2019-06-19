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Apple Oscarlık filmlere hazırlanıyor

Apple, son zamanlarda büyük bir rekabet içine girdiği Netflix ve Amazon ile yarışabilmek için film başına 30 milyon dolar harcamayı planladığını açıkladı.

Tayfun HOPALI / ABD
12:37 -
Haberler Dünya
Apple Oscarlık filmlere hazırlanıyor

New York Post gazetesinde yer alan habere göre Apple, yakında piyasaya sürülecek olan Apple TV + servisine  projeler geliştirmek için milyonlarca dolar ayırıyor, hedefleri ise bu filmlerden Oscar alabilmek. Şirket, yılda altı filme bütçe ayırmayı planlıyor. Apple, Kasım ayında film stüdyoları olan Oscar ödüllü  ‘'Moonlight'' filmini çeken A24 şirketi ile ortaklığa gitmişti.

Apple, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Apple TV + adlı yeni video abonelik hizmetlerini tamamladı. Şirket ayrıca, kullanıcıların yeni bir hesap oluşturmaya gerek kalmadan kanallara abone olmalarını sağlayan Apple TV Kanallarını da kullanıma sundu.

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