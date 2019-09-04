Araştırmaya Türkiye de dahil edildi: Korkutan sonuçlar açıklandı

Türkiye’nin de dahil edildiği araştırmaya göre, kanser geçen yılların bir numaralı ölüm sebebi olan kalp hastalıklarını geride bırakarak, birçok ülkede en önemli ölüm sebebi oldu. Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında İsveç, Kanada, Şile, Arjantin, ve Polonya da bulunuyor.

Kalp ve damar hastalıkları halen dünya genelinde en ölümcül hastalık olurken, dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’te yayınlanan yeni araştırmaya göre orta ve yüksek gelirli ülkelerde artık en önemli ölüm sebebi kanser oldu.

Kanada'da bulunan McMaster Üniversitesi’nde görevli olan profesör ve araştırmayı yürüten Dr. Salim Yusuf, yapılan araştırmanın bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olduğunu belirtti. Araştırmaya 5 kıtadan 162,534 yetişkin katıldı.

Son dönemlerde kalp ve damar hastalıklarında düşüş olduğunu belirten Dr. Yusuf bunu kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kaydedilen gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar bu değişimin sebebinin yüksek gelirli ülkelerde kalp hastalıkları tedavisindeki başarıya bağlarken, kansere karşı sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve sigaranın zararlarının vurgulanması gibi uygulamalar sayesinde önümüzdeki yıllarda kansere bağlı ölümlerin de azalmasını beklediklerini belirtti.

“İKİ KAT DAHA FAZLA”

Araştırmacılar kalp ve damar hastalıklarının orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere nazaran daha yaygın olduğunu belirtti.

Araştırmadan elde edilen verilere göre orta-yüksek ve yüksek gelirli ülkelerde kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin sayısı kanser kaynaklı ölümlerin sayısından daha az.

Araştırmacılar yüksek gelirli ülkelerde kanser kaynaklı ölümlerin sayısının kalp ve damar hastalıkları kaynaklı ölüm sayısından iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Profesör Dr. Latha Palaniappan “Bu, yüksek gelirli ülkelerde kalp hastalıklarındaki hızlı düşüşü anlamak için çok önemli bir fırsat, şimdi yapmamız gereken bu gelişmenin düşük gelirli ülkelerde de yaşanmasını sağlamak” dedi.