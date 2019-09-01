Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı İngiliz basınına konuştu: Erdoğan karışmıyor

Financial Times, kapılarını 2020’de açması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu ile konuştu. Babası Hayati Tabanlıoğlu’nun yaptığı Atatürk Kültür Merkezi kapılarını açtığında henüz 8 yaşında olan Murat Tabanlıoğlu, projeyle ilgili detayları verdi.

Laura Pitel imzalı haberde Tabanlıoğlu’nun yakınları AKM’nin yıkılma karar sonrasında çok mutsuz olduğunu ve mekanın fotoğraflarını görmeye bile tahammül edemediğini söyledi. Fakat daha sonra Tabanlıoğlu’nun yıkım aşamasında alana girerek yeni binada kullanılacak spiral bir merdiven ve seramik duvardan bir parça almayı başardığı belirtiliyor. Normalde Erdoğan hükümetiyle çalışmayacağını dile getiren Tabanlıoğlu, “Bu yapının ailem için önemi dolayısıyla kabul ettim” dedi. Tabanlıoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk için bir kültür merkezi yaratma amacının kendisi için çok önemli olduğunu söylerken, “Eğer özgürlüğüm olmasaydı mimar olmazdım” dedi.

Financial Times’ın haberinde 860 milyon TL’lik projenin 21000 kapasiteli bir gösteri merkezi olacağı belirtilirken bu bölümün dışarıdan görülür olacağı vurgulandı. Tabanlıoğlu, “Bu bina çok şeffaf olacak. Bütün meydanı değiştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarımından ziyade büyüklüğüne önem veriyor. Binanın tasarımını konuşmadık” dedi.

İMAMOĞLU’NA SESLENDİ

Tabanlıoğlu, “Onun için yapının kapasitesi daha önemli” derken isminin aynı kalması önerisinin de Erdoğan’dan geldiğini dile getirdi. Tabanlıoğlu, yapının Taksim Meydanı’na doğru genişlemesini arzu ettiğini söylerken, yeni opera binasının önüne onun yansımasının düşeceği bir havuz yapmak istediğini vurguladı. Tabanlıoğlu, “Belki yeni belediye başkanı buna izin verir. Buna izin veririm. Belki o da opera binasının bir parçası olur. Neden olmasın?” dedi.