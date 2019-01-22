‘Avrupa Ordusu’ için kritik gelişme… Tarihi imzalar atıldı!

Almanya’nın Aachen kentindeki belediye salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Merkel, Macron, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında yeni bir iş birliği ve entegrasyonu öngören Aachen Anlaşması’nı, Elysee Anlaşması’nın 56. yıldönümünde imzaladı.

Anlaşma, iki ülke arasında ekonomik, dış ve iç güvenlik, eğitim, kültür, araştırma ve teknoloji, iklim ve çevre gibi konuların yanı sıra sınır bölgeleri arasında işbirliğini kapsıyor.

1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer’in imzaladıkları Elysee Antlaşması’nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor.

Anlaşmada, bürokratik engellerden arındırılmış “Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi” oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması maddeleri de yer alıyor.

‘AVRUPA ORDUSU İÇİN ATILAN BİR ADIM’

Merkel, Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında “Yeni Fransız-Alman anlaşması Avrupa Ordusu için atılan bir adım olma niyetini taşıyor” dedi.

Bugünün Alman-Fransız dostluğu için önemli bir gün olduğunu ifade eden Merkel ayrıca, “Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı. Aachen Anlaşması’yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği temelini yeniliyoruz. El ele çağımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istediğimizi vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA VE AVRUPALILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR’

Merkel’den sonra söz alan Macron da 1963’teki anlaşmanın günümüz şartlarına göre güncellenmesi amacıyla burada olduklarını vurguladı.

Macron, “Bu anlaşma Avrupa’nın tekrar bir olması noktasında önem arz ediyor ve bu günümüzde ihtiyacımız olan bir ruh” dedi.

Elysee Anlaşması’nın manasının her iki ülke tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Macron, “Barış yolunda çok önemli mesafeler katettik. Paris’ten Berlin’e geçmişte yaşadığımız karanlık günlerin tekrarlanmaması için ikili çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.