Ay’daki radyasyonu Helga ve Zohar ölçecek

ESA’dan yapılan açıklamada, “Bu iki manken, Orion’un Ay etrafındaki ilk misyonu sırasında yolcu koltuğunda yer alacak” dendi. Halihazırda, Orion’un Ay’a uçuşu gelecek yılın Haziran ayında yapılması planlanıyor. ESA, Orion gemileri için özel bir araç hazırlıyor.

Kadın şeklindeki mankenlere Helga ve Zohar adı verildi. İnsanın iç organlarındaki farklı yoğunluk, mankenlerin üretiminde kullanılan malzemeler sayesinde sağlanacak. Mankenler, radyasyon seviyesini ölçecek 5 bin 600 sensörle donatılacak. Sensörler, ‘vücudun’ radyasyona en duyarlı bölgelerine yerleştirilecek.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nden bilim insanı Thomas Berger, “Seçimimizi kadın mankenlerden yana yaptık, çünkü kadın astronotların sayısı giderek artıyor ve genelde kadın vücudu radyasyona karşı daha savunmasız” diye açıkladı.

Zohar adı verilen mankene, bu misyona özel olarak üretilen radyasyon gömleği giydirilecek. Helga’da ise herhangi bir koruma kullanılmayacak.

2004-2011 döneminde, ESA ve Rusya’nın ortak ‘Matroshka-R’ projesinde kullanılan Rendo adlı erkek manken, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun iç ve dışındaki radyasyon seviyesini ölçmüştü..