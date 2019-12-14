Bakan Akar, Katar’da önemli temaslarda bulundu!

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile başkent Doha'da yapımı tamamlanan Halid Bin Velid Kışlası'na geldi. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el- Attiye tarafından karşılanan Akar'ın alandaki yerini almasının ardından tören başladı.

Askeri törenin ardından Akar, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el- Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu.

Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Akar, kazasız belasız hayırlı, başarılı görev temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Akar ve el-Attiye’nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.

Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el- Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.

BAKAN AKAR, LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-SARAJ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu’na katıldı.

Birçok yabancı devlet yetkilisinin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.

Bakan Akar, toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine “Biz deniz hak, alaka menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.