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Benzine gelen yüzde 50 zam sokakları karıştırdı!

İran'da geçtiğimiz gün benzine yapılan yüzde 50 oranındaki zam sokakları karıştırdı. İranlılılar merkezi caddelerde gösteriler düzenlerken başkent Tahran'a giriş ve çıkışın sağlandığı yolların da trafiğe kapatıldığı belirtildi.

20:29 -
Haberler Dünya
Benzine gelen yüzde 50 zam sokakları karıştırdı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, hükümetin benzine yaptığı zam nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri başta olmak üzere ülkenin genelindeki kentlerde devam ediyor.

Reuters

İran devlet televizyonundaki habere göre, Şiraz’daki göstericiler 2 benzin istasyonu ile 2 polis aracını ateşe verdi. Ayrıca ana caddeleri trafiğe kapatarak şehirdeki kamu binalarına zarar verdi ve güvenlik kameraları, itfaiye araçları ile yoldaki araçları tahrip etti.

Reuters

BANKA ŞUBESİ ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan Tahran’daki protestocular kontak kapatarak başkentin tüm giriş ve çıkış yollarını trafiğe kapattı ve Tahranpars semtinde bir banka şubesini ateşe verdi.

Reuters

Benzin zammına tepki gösteren göstericilerin zaman zaman rejim aleyhtarı sloganlar atması ve güvenlik güçleriyle gerginlik yaşaması dikkatleri çekiyor. AA

 

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Azerbaycan banka benzin Ekonomi İran Polis protesto rejim Tahran zam
Son güncelleme: 20:32 16.11.2019
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