İran’da benzine yüzde 50 zam!

ABD yaptırımlarından dolayı tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle mücadele eden İran'da akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam geldi!

Ayrıca her sürücüye günlük 60 litre benzin alabilme sınırı getirildi. Ülkede benzinin litre fiyatı 15 bin riyale (2.59 TL) çıktı. 60 litre benzinden fazla almak isteyenler litre başına 30 bin riyal ödeyecek.

HER AY GELİR GİBİ YARDIM

Financial Times'ta yer alan habere göre akaryakıt fiyatlarının zamlanmasından elde edilecek ekstra gelir sağlık ve memur maaşlarının ödenmesinde de kullanılacak. Ayrıca ülkedeki 82 milyon vatandaştan 60 milyonuna her ay gelir maaş gibi gelir yardımı yapılacak.

IMF rakamlarına göre İran'da enflasyon yüzde 40 seviyesinde. IMF ülkenin bu yıl sonunda yüzde 9 daralmasını bekliyor.

TAKSİCİLERİ ETKİLEYECEK

İran'da işsizlik de ciddi bir seviyede. İranlı işsizlerin büyük bir bölümü ülkede benzinin ucuz olmasından dolayı otomobillerini kişisel taksilere dönüştürerek para kazanmaya çalışıyor. Bu zam onları çok etkileyecek.

İran'ın bütçeden sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Reza Nobakht, “Başkan benzinden elde edilecek ekstra gelirin İran halkı için kullanılması konusunda ısrarcı” ifadesini kullandı.