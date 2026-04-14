Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Rizespor maçının ardından yaptığı olay açıklamalarla istifa ettiğini duyurdu.

Burak Yılmaz'ın gündeme oturan açıklamalarının ardından eski milli futbolcu Hamit Altıntop'tan destek geldi.

'ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL'

Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Burak Yılmaz'a destek oldu. Altıntop paylaşımında, Burak'ın yalnız bırakılmaması gerektiğine değinerek "Burak Yılmaz'ın sitemini de, haykırışını da anlayabiliyorum. Bazen insanın en çok zorlandığı yer, sadece mücadele etmek değil; mücadele ederken kendini yalnız hissetmesi ve yanında güçlü bir destek görememesidir. Burada sadece isimleri konuşmak yetmez. Asıl konuşulması gereken, böyle değerli isimlerin yalnız bırakılmaması, doğru ekiple desteklenmesi ve daha sağlıklı bir zeminde güçlendirilmesidir. Türkiye'de doğmuş, büyümüş, bu ülkenin içinden çıkmış; formasını taşımış, bizi hem ülkemizde hem yurtdışında en iyi şekilde temsil etmiş bir kardeşimizin bugün geldiği noktaya üzülmemek elde değil." dedi.

Açıklamasının devamında Burak Yılmaz'a sahip çıkılması gerektiğini belirten Hamit Altıntop "Burak Yılmaz gibi isimler sadece futbol oynamış insanlar değildir; onlar aynı zamanda bu ülkenin yetiştirdiği değerlerdir, birikimidir, karşılığı olan markalarıdır. Böyle kardeşlerimizi kaybetmek, yıpratmak ya da yalnız bırakmak yerine; anlamamız, desteklememiz ve daha sağlıklı bir zeminde güçlendirmemiz gerekir. Çünkü değer üretmek zordur, kaybetmek ise çok kolay. Eleştiri elbette olur ama kendi içimizden çıkmış, bu ülkeye hizmet etmiş, ay-yıldızlı formayı taşımış insanlara biraz daha sahip çıkmayı da öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.