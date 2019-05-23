Böyle pişkin suçlu görülmedi… Polisle ‘beğeni’ pazarlığı!

Polis ekipleri, Simms’in aranıyor ilanını Facebook’ta gördükten sonra kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu. ABD basınında yer alan haberlere göre huzuru bozmaktan, bir çocuğu yaralanma riskine sokmaya kadar hakkında birçok suçlama bulunan 29 yaşındaki Simms, ilk olarak 20 bin beğeni gelmesini istedi ancak sonra bunu 15 bine düşürdü.

Torrington Polis teşkilatından Brett Johnson, paylaşım 20 bin beğeni alsa da henüz Simms’in teslim olmadığını duyurdu. Johnson, Simms’in saklandığı yeri bilenlerin ihbarda bulunarak polise yardımcı olmasını istedi.

Torrington Emniyet Müdürlüğü’nden paylaşılan mesajda “Sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Simms’in teslim olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar teslim olmuş değil. Durumla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” dendi.

Associated Press haber ajansının Facebook üzerinden iletişim kurduğu Jose Simms ise, “Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim. Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor. Ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli” ifadelerini kullandı.