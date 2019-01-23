Brexit kaosu büyüyor… ‘Tek çare referandum!’

Financial Times gazetesi, “Parlamento Brexit konusunu çözemezse ikinci bir referanduma ihtiyaç var” başlıklı başyazısında Başbakan Theresa May’in 29 Mart olan Brexit tarihinin ertelenmesi için AB’ye başvurması gerektiğini ve bu süreçte AB ile yaptığı anlaşmayı bir kenara koyarak başka ayrılık yolları üzerine çalışması gerektiğini yazdı.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası’nda büyük farkla reddedilmişti. May’in ilk planından farksız olmakla eleştirilen B planı ise haftaya oylanacak.

Gazete “İngiliz gemisi anlaşmasız Brexit buzdağına doğru ilerliyor” ifadelerini kullandığı başyazısına şöyle devam etti:

“Theresa May parlamentodaki yenilgisinden sonra kapısını diğer partilere açtığını söylese de zihnini açmamıştı. Bu yüzden bu haftaki B planında aynı anlaşmayı küçük değişikliklerle geçirmek istediğini açıkladı. Bu durum 29 Mart tarihi yaklaşırken milletvekillerine May’in anlaşması veya anlaşmasız Brexit arasında bir seçim yapmayı dayatıyor.

Parlamento buna izin veremez. Milletvekilleri AB ile müzakere sürecini uzatacak ve anlaşmasız Brexit’i imkansız kılacak bir yasa çıkarmalı. Bu süreçte de farklı Brexit seçenekleri değerlendirilmeli. Konu, sonunda İngiliz halkına ikinci bir referandumla sorulmalı.

May’in planı AB’de kalmaya kıyasla dezavantajlı. May, Brexit’i bir Muhafazakar Parti meselesi gibi ele alıyor ve referandumda AB’de kalmak için oy veren yüzde 48’e gidecek başka yerleri olmayan yurttaşlar gibi davranıyor. İkinci bir Brexit referandumu toplumu bölebilir fakat Theresa May’in Brexit planı da toplumu bölüyor.”

‘BAŞKA BİR SEÇENEK YOK’

The Times gazetesi de başyazısında Brexit düğümünün çözülememesi nedeniyle ikinci bir referandum ihtimalinin arttığını, bunun anlaşmasız Brexit’i engellemek için tek yol olduğunu yazdı.

Gazete başyazısına şöyle devam etti:

“İkinci bir Brexit referandumu konusunda dikkatli olmak için çok fazla neden var. Fakat referandum, anlaşmasız Brexit’ten kaçınmak için seçenekler arasında kötünün iyisi. Hatta öyle gözüküyor ki başka bir seçenek yok. Theresa May’in yeni bir teklifi yok. B planı A planının aynısı çıktı. Brüksel’e gidip daha fazla taviz almaya çalışacak ama aynısını geçen ay da yapmış ve bu yüzden kaybedeceğini bildiği oylamayı bir ay ertelemişti.

Avrupa Birliği ise mevcut anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayı reddediyor. Theresa May’in önündeki en iyi seçenek referandum çağrısını kendisinin yapması ve böylece süreci yönetmesi olabilir.”