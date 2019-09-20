Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri´nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi´ne katılacak. `Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması´ temasıyla gerçekleştirilecek BM 74´üncü Genel Kurulu´nun ilk günü olan 24 Eylül 2019 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu´na hitap edecek, ayrıca, Genel Sekreter António Guterres ile görüşme gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek `Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler´ başlıklı Liderler Diyalogu toplantısında da bir hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan´la birlikte `Nefret Söylemiyle Mücadele´ konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

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Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek. Erdoğan, New York´ta bulunacağı sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın, ziyaret vesilesiyle, ABD´deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi´nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10´uncu Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği´ni katılması da öngörülüyor. DHA