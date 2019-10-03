Dokunmak bile ölüme götürebiliyor… Avustralya’da ilk kez görüldü

Zehirli ateş mercanı, Avustralya’nın kuzey kesiminde bulunan Queensland eyaletindeki Cairns şehrinin Redlynch kırsalında fotoğrafçı Ray Palmer tarafından görüntülendi. Uzmanlar, mercanın orijinal faunasının dışında bu tarz tropikal bir ortamda var olmasını, türün ulaşabildiği noktaları ‘kayda değer' bir şekilde genişlettiğini düşünüyor.

James Cook Üniversitesi'nde mantarlar konusunda uzmanlaşmış Dr. Matt Barrett de türün sanıldığından daha geniş alana yayılmış olabileceğini söyledi. Ateş mercanının Çin, Tayland ve Papua Yeni Gine'de de görüldüğüne dair bilgiler aldıklarını belirten Barrett, mantar sporlarının rüzgâr yardımıyla bu noktalara ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

Toprakta, ağaç köklerinin yakınlarında bulunan ateş mercanlarının, toksinleri deri tarafından bile emilebilen tek mantar türü olduğu düşünülüyor.

Bu tür, dokunulduğunda ateşe ve deri iltihabına neden oluyor; yenilmesi durumunda ise organ yetmezliğine ve beyin hasarına ve hatta ölüme yol açıyor.

Uzmanlar, Japonya ve Güney Kore'de mantardan kaynaklı bazıları ölümcül pek çok vaka kaydedildiğini hatırlatıyor. Bunlardan birinde ateş mercanını başka bir türle karıştırarak kaynatıp suyunu içen bir Japon yaşamını yitirmiş, bir diğeri ise bir aylık tedavinin ardından iyileşmişti.