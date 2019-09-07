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Dorian’da ölü sayısı 43’e yükseldi… Binlerce insan yardım bekliyor

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

09:43 -
Haberler Dünya
Dorian’da ölü sayısı 43’e yükseldi… Binlerce insan yardım bekliyor

Bahamalar’ı ve ABD’yi vuran kasırganın 5’inci gününde arama kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kasırga nedeniyle 35’i Abacos Adaları’nda olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e çıktığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar’da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. Yetkililer yardıma muhtaç binlerce kişiyi tahliye etmek için aralıksız çalışıyor.

Kasırga Kuzey Carolina eyaletine ilerledi.

Kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD’nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor. Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Ocracoke Adası’nda şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Son güncelleme: android-time 09:48 07.09.2019
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