Dünya basını bu kareyi konuşuyor… Maduro’dan kışlada gövde gösterisi

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkan ilan ettiği Venezuela’da halen çözüme ulaşabilmiş değil. Guaido ve destekçileri geçtiğimiz haftalarda sokaklara çıkarken, orduya kendilerinin yanında durmaları çağrısı yapmıştı.

Guaido’nun çağrıları ve başta ABD olmak üzere birçok ülkenin açıklamalarına rağmen, askeri kanattaki üst düzey komutanlar Başkan Nicolas Maduro’yu desteklemeyi sürdürdü.

Askerlerin desteğiyle muhaliflere karşı daha güçlü bir tavır sergileyen Maduro, başkent Caracas’ta askeri bir etkinliğe katıldı. Üst düzey komutanlarla bir araya gelen Maduro, uluslararası basına yansıyan fotoğraflarla adeta gövde gösterisi yaptı.

Burada kısa bir konuşma da yapan Maduro, muhaliflerle diyalog kurmak için iki hükümet yetkilisini Norveç’e gönderdiğini açıkladı. Maduro, önümüzdeki günlerde başlayacak görüşmelerde ‘barışçıl bir çözüm’ bulma amacında olduklarını söyledi.