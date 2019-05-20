Dünya bu mezuniyet törenini konuşuyor: Tüm öğrencilerin kredilerini ödeyeceğim

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Morehouse Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Smith, 400 yeni mezuna hitap ettiği konuşmasında tüm eğitim borçlarını üstleneceğini duyurdu.

Smith, “Sekiz nesildir bu ülkede bulunan ailem adına, sizin otobüsünüze biraz yakıt koyacağız. 2019 yılı benim sınıfım, ailem öğrencilerin üniversite kredilerini ödemek için bağış yapıyor. Eminim benim sınıfım, bu iyiliğin aynısını başka birine yapacak” dedi.

Smith ayrıca üniversiteye de 1.5 milyon dolarlık bağış yapacağını açıkladı. Üniversite, öğrencilerin toplum borcunu hesaplayarak Smith’e bildirmesi bekleniyor. Masrafların 40 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.

Smith'in açıklaması karşısında şaşkınlıktan önce donakalan öğrenciler, daha sonra iş adamı için tezahürat yaptı.

Morehouse Üniversitesi başkanı David A. Thomas, “Borcunuzu geri ödemek zorunda kaldığınızda dünyada yapacaklarınız sınırlı. Bu bağış onlara hayallerini, tutkularını takip etme özgürlüğü tanıyor” dedi.