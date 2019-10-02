Dünyanın en zengin adamı Kaşıkçı anmasına katıldı!

Geçtiğimiz yıl vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın anması için bir araya gelenler arasında dünyanın en zengini Jeff Bezos da bulunuyordu.

100 milyar doların üzerinde bir sevete sahip Jeff Bezos, Amazon gibi dünyanın en büyük e-ticaret sistemine sahip olmasının yanı sıra Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post gazetesinin de sahibi.

DÜNYA BASINININ GÖZÜ KULAĞI İSTANBUL’DAYDI

Başta ABD basını olmak üzere dünyanın birçok yerinden basın mensuplarının katıldığı anma törenine Bezos’un yaptığı konuşma damga vurdu.

Bezos Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’e de destek veren açıklamalarda bulundu. “Hatice kimse senin gibi bir acıya katlanmamalı” diyen Bezos, “Şimdi burada senin olduğun yerde bu sokağın karşısında saatlerce bekledin. Ve o asla içerinden çıkmadı. Bu düşünülemez ve sen bizim kalbimizdesin. Biz buradayız. Sen yalnız değilsin” ifadelerini kullandı.