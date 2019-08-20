Dünyayı şaşkına çeviren meslek grubu: Fanicolar

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri’ndeki “Fanico”lar ajansların radarına girdi. Yıllardır devam eden ve bez anlamına gelen “Fanico” adını alan bu meslek dalı kısaca çamaşır yıkayanlara veriliyor.

Fildişi Sahilleri’nden görece daha yoksul olan Mali ve Nijer gibi ülkelerden gelen insanlar eşlerini çocuklarını bırakarak başkent Abidjan’a gidiyor. Geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan Fanicolar önce sokakları ve caddeleri “Fanico” diye bağırarak geçiyor. Müşterilerin kirli kıyafetlerini toplayan fanicolar daha sonra Banco Ulusal Parkı içerisindeki Banco Nehri’ne gidiyor.

Nehir kenarında her faniconun ayrı bir bölümü var. Her fanico bir kamyon tekerleğini kullanarak çamaşırları yıkamaya başlıyor.

Nehrin diz hizasındaki sularında çamaşırları yıkayan fanicolar lastiklerin üzerine yerleştirilen beton parçalar üzerinde yoğun bir efor sarfediyor. Haftanın altı günü Adjeme bölgesinden topladıkları çamaşırları yıkayan fanicolar daha sonra ıslak çamaşırları yerlere sererek kurutuyor.