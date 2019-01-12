Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ekvador’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 18 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

android-time 20:50
Haberler Dünya
Ekvador’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 18 ölü
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi boğularak can verdi. Olaydan rehabilitasyon merkezi yetkilileri sorumlu tutuldu. Yangının ülkenin güneybatısında yer alan liman kenti Guayaquil’de meydana geldiği belirtildi.

İLGİLİ HABERSon dakika: Paris'te korkutan patlamaSon dakika: Paris'te korkutan patlama

Uyuşturucu ve alkol bağımlısı kişilerin rehabilite edildiği merkezde çıkan yangında ölen 18 kişiden pek çoğunun yayılan dumandan boğularak can verdiği bildirildi.

İLGİLİ HABERİstanbul'da fabrika yangını!İstanbul'da fabrika yangını!

Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Otto Sonnenholzner, trajedinin sorumlusu olarak rehabilitasyon merkezi yetkililerini suçladı. Sonnenholzner, merkezlerin çalışma koşullarının gözden geçirileceğini duyurdu.  İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar