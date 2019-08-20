Esad’ın gece düzenlediği İdlib saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!

Suriye’de Esad rejimi güçlerinin Han Şeyhun'u ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Gece boyunca saatlerce süren saldırının kısa bir bölümünü oluşturan görüntüyü rejimle beraber olan Rus ANNA TV kanalı kayıt etti. Bölgeden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin Han Şeyhun yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan Nimr Tepesi’ni ve M5 otoyolunun doğusunda bulunan Maarzaf Tepesi’ni ele geçirdiği, rejim güçlerinin tam olarak Han Şeyhun yerleşim yerine giriş yapmadığı, bölgeye yönelik top ve havan atışlarının devam ettiği öğrenildi.

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Bölgedeki tüm muhalif grupların Han Şeyhun güneyinde bulunan Kafr Zeyta, Morek, Al Lataminah bölgelerinden çekildiği, Han Şeyhun güneydoğusunda bulunan ve bölgede hakimiyetin sağlanması için kritik öneme sahip Han Şeyhun (Hazzanat) depolarının 20.08.2019 saat 11.00 itibarıyla HTŞ ve Ceyşül İzze kontrolünde olduğu, güneyden çekilen muhaliflerin de Hazzanat-Tall Tar'i arasında konuşlanarak yeni savunma hattı oluşturdukları bilgisi edinildi. Rejim güçlerinin 20.08.2019 sabah saatlerinde boşaltılan bölgelere giriş yapmadığı, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği kaydedildi. İHA