Fransa’da 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay Marsilya’nın La Canebiere sokağında gerçekleşti. Yerel medya, bıçakla 5 kişiyi yaralayan saldırganın, kendisine engel olmak isteyen polislere silah çektiği sırada polis tarafından vurulduğunu; saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Polis, saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmazken, olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurdu.

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POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

36 yaşındaki saldırganın, 2005 yılında cinayetten hüküm giydiği; bir süre önce şartlı tahliye edildiği ve polis tarafından arandığı belirtildi.