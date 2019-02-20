Fransa’da 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay Marsilya’nın La Canebiere sokağında gerçekleşti. Yerel medya, bıçakla 5 kişiyi yaralayan saldırganın, kendisine engel olmak isteyen polislere silah çektiği sırada polis tarafından vurulduğunu; saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
TERÖR SALDIRISI DEĞİL
Polis, saldırının nedenine dair henüz açıklama yapmazken, olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurdu.
POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU
36 yaşındaki saldırganın, 2005 yılında cinayetten hüküm giydiği; bir süre önce şartlı tahliye edildiği ve polis tarafından arandığı belirtildi.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.