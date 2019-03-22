Fransa’da sarı yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni

Independent’ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris’te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi. Leray, güvenlik güçleri için “Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler.” ifadesini kullandı.

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İZİN VERİLMEYECEK

Fransız polisi de yarın Champs-Elysees’de sarı yeleklilerin gösteri yapmasına izin verilmeyeceğini, göstericilerin Arc de Triomphe Bulvarı’nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve ulusal meclis civarından uzak tutulacağını açıkladı.

GAZLA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Fransa’da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris’te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

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Paris’in Champs-Elysees Caddesi’nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı. Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17’si polis 42 kişi yaralanmıştı. AA