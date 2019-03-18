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Gökmen Tanış kimdir? Hollanda saldırganı Türk çıktı!

Son dakika gelen bilgilere göre; Hollanda'nın Utrecth kentinde bir tramvayda silahlı bir saldırı meydana geldi. Saldırganın Gökmen Tanış isimli bir Türk olduğu ortaya çıktı. Hollanda polisi saldırganın fotoğrafını paylaştı ve görüldüğünde polise haber verilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Peki Gökmen Tanış kimdir, kaç yaşındadır? İşte Hollanda saldırısı ile ilgili gelişmeler...

17:11 -
Haberler Dünya
Gökmen Tanış kimdir? Hollanda saldırganı Türk çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da bir camide namaz kılan Müslümanlara yönelik terör saldırısı gerçekleşmiş, 50 kişi yaşamını yitirmişti. Bu sabah Hollanda’da bir saldırı meydana geldi. Saldırı bir Türk tarafından gerçekleşti, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Zanlı hala aranıyor. Hollanda polisi, ‘terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.

GÖKMEN TANIŞ KİMDİR?

BBC Türkçe’ye konuşan Utrecht’te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi.

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