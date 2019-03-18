Gökmen Tanış kimdir? Hollanda saldırganı Türk çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da bir camide namaz kılan Müslümanlara yönelik terör saldırısı gerçekleşmiş, 50 kişi yaşamını yitirmişti. Bu sabah Hollanda’da bir saldırı meydana geldi. Saldırı bir Türk tarafından gerçekleşti, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Zanlı hala aranıyor. Hollanda polisi, ‘terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.

GÖKMEN TANIŞ KİMDİR?

BBC Türkçe’ye konuşan Utrecht’te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi.