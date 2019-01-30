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Havada korku dolu anlar! Pilot rotayı değiştirdi

St. Petersburg-Antalya seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun kadın kabin memurunu yumruklaması nedeniyle Soçi'ye acil iniş yaptı. Uçakta bulunan diğer yolcuların o anları saniye saniye kaydettiği olayla ilgili Rusya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

00:04 -
Haberler Dünya

Antalya´ya gelmek üzere St. Petersburg´dan havalanan Rossiya Hava Yolları´na ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı. Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

PİLOT SOÇİ’YE ACİL İNİŞ YAPTI

Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi’ye acil iniş yaptı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yolcunun gözaltına alınmasının ardından uçak yeniden havalanarak Antalya’ya gitti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:11 30.01.2019
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