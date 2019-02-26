Hindistan, Pakistan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Hint ordusuna ait jetler Pakistan’a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ve Hindistan hükümetine yakın kaynaklar saldırıda 300 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Pakistan tarafından yapılan açıklamada ise kimsenin ölmediği iddia edildi.

Hint savaş uçaklarının 14 Şubat’ta Keşmir’de intihar saldırısı düzenleyerek en az 40 Hint polisi öldüren terör örgütü JeM’e yönelik gerçekleştirdiği açıklandı. JeM’in tatbikat yaptığı kamplara düzenlenen saldırıda en az 300 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Hindistan DIşişleri Bakanı Vijay Gokhale tarafından yapılan açıklamada, “Tehlikeyi göz önünde bulundurduğumuzda bu saldırının kesinlikle gereklilik olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar çok teröristin Pakistan yönetiminin haberi olmadan bu şekilde tatbikat yapması inandırıcı değil” ifadesini kullandı.

2001 yılından beri Birleşmiş Milletler terör listesinde yer alan Ceyş-i Muhammed (JeM) terör örgütü El Kaide ile bağlantılı ve Hindistan karşıtı tutumu ve saldırılarıyla biliniyor.

Hindistan ile Pakistan 1947 yılındaki ayrılık süreci sonunda sık sık karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki en büyük kriz sebeplerinden biri Keşmir. İki ülke Keşmir için 3 büyük savaş ve birçok çatışma yaşarken Keşmir’in kontrolü hala ihtilaflı bir konu.