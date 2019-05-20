Hindistan’da koalisyon hazırlıkları şimdiden başladı

BJP’deki iki kaynak, görüşmelerin büyük olasılıkla yarın öğleden sonra yapılacağını söyledi. BJP sözcüsü Nalin Kohli konuya ilişkin açıklama yapmadı. Hindistan’daki yedi aşamalı genel seçim, 11 Nisan’da başladı ve dün sona erdi. Oylar Perşembe günü sayılacak ve sonuçlar da muhtemelen aynı gün açıklanabilir.

India Today Axis’in yaptığı sandık anketine göre, Başbakan Narendra Modi’nin BJP liderliğindeki Ulusal Demokrat İttifakı’nın, parlamentonun 545 üyeli alt kanadında 339 ila 365 arasında sandalye, Kongre liderliğindeki muhalefet ittifakının ise yalnızca 77 ila 108 arasında sandalye alması bekleniyor. Herhangi bir partinin parlamentoda çoğunluğu sağlaması için 272 sandalye alması gerekiyor. Hint borsaları ve rupi, iş dünyası dostu Modi’nin başbakanlık görevini sürdüreceği beklentisiyle sert şekilde yükseldi.

Kongre sözcüsü Sanjay Jha, Twitter’da yaptığı açıklamada sandık anketlerinin yanlış olduklarına inandığını söyleyerek şüphelerini dile getirdi. Modi ve BJP gençlere iş imkanı sağlamaması ve düşük tarımsal fiyatlar başta olmak üzere işsizlik nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ancak kendi Hindu milliyetçi tabanını biraraya getirdi ve Pakistan üslü militanların Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’e intihar saldırısı düzenlemesi üzerine Şubat ayında Pakistan ile yaşanan gerilimin ardından ulusal güvenliği seçim çalışmalarının ana teması haline getirdi.

