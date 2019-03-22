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İngiltere’de Brexit için büyük yürüyüş!

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken, İngiltere halkı bu konuda kendilerinin fikrinin alınması talebi ile büyük bir gösteri hazırlığında.

18:38 -
Haberler Dünya
İngiltere’de Brexit için büyük yürüyüş!

Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek yürüyüş İngiltere'nin Brexit sürecinde İngiliz halkının görüşününün alınması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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People's vote ( Halkın oyları) organizasyonunun düzenlediği Put it to the People (Halka bırakın) yürüyüşü Hyde Park'tan başlayacak ve İngiltere Parlamentosu önünde sona erecek.

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Büyük katılımın beklediği yürüyüş için bir açıklama yapan People's Vote organizasyonu, Brexit konusunda hükümetin İngiliz halkına son fikirlerini sormadan hareket edemeyeceğini ve kendi görüşlerinin alınmasını talep ettiklerini belirtti.  DHA

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Son güncelleme: android-time 18:39 22.03.2019
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