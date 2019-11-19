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İsrail’den ikisi çocuk 25 Filistinliye gözaltı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:40 -
Haberler Dünya
İsrail’den ikisi çocuk 25 Filistinliye gözaltı

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs’te 15, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de 10 Filistinlinin İsrail güçlerince evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını belirtti. Batı Şeria’da gözaltına alınan Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. (AA)

Çocuk gözaltı İsrail Kadın Kudüs
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