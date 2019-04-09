İtalyan meclisinden skandal karar! Soykırımı oylayacaklar

İtalyan basınının aktardıklarına göre; hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi öncülüğünde, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi´ne sunulan tavsiye metni, bugün ya da yarın oylamaya sunulacak.

Hükümete sözde Ermeni soykırımının tanınmasının tavsiye edildiği metinle ilgili pazartesi günü mecliste konuşma yapan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Vincenzo Santangelo, bunun, Türk ve Ermeni halkları arasında barışın teşvik edilmesine katkı sağlamasını diledi.

Santangelo, bu “katliamlarla” önyargısız bir şekilde hesaplaşılması gerektiğini savunarak, amaçlarının, “bu vahşetin kurbanlarını onurlandırmak” ve Türkiye ve Ermenistan´ın geçmişte yaşananlara ilişkin uzlaşma yolunu aramalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

La Repubblica gazetesi bunun üzerine, İtalya´nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani´nin, açıklama yapmak üzere dün Türk Dışişleri Bakanlığı´na çağrıldığını yazdı.