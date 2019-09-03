Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü

Afganistan İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevredeki birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45’te gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu ifade eden Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16, yaralı sayısının da 119’a yükseldiğini söyledi.

Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıklamıştı.