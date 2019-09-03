Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı.

08:57 -
Haberler Dünya
Kabil’de bombalı saldırı: 16 ölü

Afganistan İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevredeki birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45’te gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu ifade eden Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16, yaralı sayısının da 119’a yükseldiğini söyledi.

Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıklamıştı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more