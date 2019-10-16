Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Koalisyon sözcüsü: Lafarge Çimento Fabrikası’nı, Rakka ve Tabka’yı boşalttık

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası'ndan çekildiğini açıkladı.

22:10 -
Haberler Dünya
Koalisyon sözcüsü: Lafarge Çimento Fabrikası’nı, Rakka ve Tabka’yı boşalttık

Albay Caggins, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeye devam ediyor. 16 Ekim’de Lafarge Çimento Fabrikası’nı, Rakka ve Tabka’yı boşalttık” ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklar, ABD’nin bölgedeki askerlerini Ayn el Arab’daki (Kobani) üssüne naklettiğini, oradan da askeri nakliye uçaklarıyla ülkeden çıkaracaklarını belirtti.

İLGİLİ HABERİşte Erdoğan'ın söz ettiği o fabrika!İşte Erdoğan'ın söz ettiği o fabrika!

Yetkililer, tahliye edilen ABD askerlerinin bölgedeki ülkelerde konuşlandırılacağını ifade etti. ABD, 2017’de Rakka’yı IŞİD’den almak üzere YPG/PKK’ya resmi olarak silah vermeye başlamıştı. ABD’nin şehri boşaltması üzerine terör örgütü YPG/PKK’nın rejimi Rakka’ya davet ettiği basına yansımıştı. Tabka ilçesi ise ABD tarafından Rakka’nın operasyonu öncesi terör örgütü YPG/PKK unsurları helikopterlerle nakledilip, IŞİD’den alınmıştı. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more