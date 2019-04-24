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Komünist belediye başkanı Reuters’a konuştu: Sosyalizmin yolunu açmak istiyoruz

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazandığı tek şehir olan Tunceli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Fatih Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu. Maçoğlu, "Amacımız komünizmi getirmek değil. Kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek" dedi.

Sozcu.com.tr
08:04 -
Haberler Dünya
Komünist belediye başkanı Reuters’a konuştu: Sosyalizmin yolunu açmak istiyoruz

Tunceli’nin çiçeği burnunda belediye başkanı Fatih Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu. Maçoğlu, “Biz seçimden önce insanlara gittiğimizde iki sorun gördük. Bunlardan birincisi onlar duvar istemiyordu, bürokrasi, insanlar ve belediye arasında duvar istemiyordu. İkinci sorun ise işsizlikti” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Maçoğlu, “Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz” dedi. Reuters’ın haberinde Maçoğlu’nun Ovacık belediye başkanıyken yaptıkları hatırlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Maçoğlu’nun bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizlik oranını da turizmi canlandırarak, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Son güncelleme: android-time 09:37 24.04.2019
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