Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı tutuklandı!

İlginç olay Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaşandı. Zarith Sofia Yasin, geçen hafta arabasıyla eve giderken yol kenarında bir ‘köpek’ gördü. Hayvanın zayıf ve kötü durumda olduğunu gören Yasin, onu beslemek için evine götürdü.

Ancak komşuları, gece yarısı Yasin’in evinin penceresinden değişik bir hayvanın çıktığını görüp polisi arayınca gerçek ortaya çıktı. Evde beslenen hayvanın köpek değil, bir ayı olduğu anlaşıldı.

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POLİS ŞARKICIYI TUTUKLADI

Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan hayvanı evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin’i tutukladı. Ülkede vahşi hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için şarkıcının 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.