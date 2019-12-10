Körfezde yaşayanlar şaşkına döndü, herkes telefona sarıldı

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; insanlar yerel saatle 16:20 sıralarında körfez üzerinde ışık huzmelerinin süzüldüğünü gördü. Işık toplarının son dördü ise bir anda belirdi.

Bu şaşırtıcı manzara karşısında fotoğraf makinelerine sarılan yöre sakinleri, tepenin hemen üzerinde uçan büyükçe turuncu ışık kürelerini kayda aldı.

Bazı Torquay sakinleri, ışıkların “meteor yağmuru olduğu” yolunda spekülasyon yaptı. Fakat ışıkların ne UFO, ne Noel Baba ziyareti ne de meteor olduğu kısa süre içinde anlaşıldı.

Sahil Güvenlik, Torquay semalarında fotoğraflanan ve tepenin ardında kaybolan ışıkların ekibe yeni katılanları eğitmek üzere gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan işaret fişekleri olduğunu teyit etti.

Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, “eğitim tatbikatının beklenenden daha uzun sürdüğü” bilgisi de yer aldı.