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Korkunç kasırga yön değiştirdi: 240 kilometre hızla geliyor

Atlas Okyanusu’nda Florida eyaletine doğru ilerlerken yönünü ABD’nin diğer güneydoğu eyaletlerine çeviren Dorian Kasırgası’nın önümüzdeki günlerde gücünü koruyarak ilerlemeye devam edeceği bildirildi.

08:11 -
Haberler Dünya
Korkunç kasırga yön değiştirdi: 240 kilometre hızla geliyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian'ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlarken, fırtınanın şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman azalıp yükselebileceğine işaret ediyor. Merkez ayrıca Bahama Adaları'na yaklaşan kasırganın deniz seviyesini 3 ile 5 metre arasında yükseltebileceği ve hayati tehlikeye yol açacağı uyarısında da bulunuyor. Kasırganın kıyılarda tahrip edici düzeyde dev dalgalara da yol açması bekleniyor.

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Kasırga Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan seyrederek saatte 13 kilometre hızla kuzeye doğru ilerliyor. Yavaş ilerleyen kasırgaların karaya çıktıktan sonra daha yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açmasından korkuluyor.

Çok sayıda Floridalı marketlere akın etti.

TRUMP OHAL İLAN ETTİ

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızıysa saatte 220-240 kilometreyi buluyor. Bahama Adaları'nda kasırga uyarısı çıkarılırken, Başkan Donald Trump da Florida eyaleti için acil durum ilan etti. Bahamalarda aynı zamanda kıyıya yakın kesimlerde halka tahliye uyarısı yapıldı. Adalarda, mağdurların sığınabileceği barınaklar oluşturuluyor.

Hızını artırarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian kasırgasının bazı bölgelerde ölüme sebep olabileceği açıklandı.

Florida'daki acil durum ilanıysa, ABD federal hükümeti ödeneklerinin eyalete aktarılmasının, başka eyaletlerden Ulusal Muhafız birliklerinin yardım çalışmaları için görevlendirilmesinin ve motorlu araç sürücülerine yakıt tedarikinin önünü açıyor.

Son güncelleme: android-time 08:15 01.09.2019
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