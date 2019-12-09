Kuzey Kore ile ABD arasında tansiyon yükseliyor: Sabırsız ihtiyar!

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler kopma noktasında. Aylardır herhangi bir ilerleme kaydedilemezken, Trump’ın NATO zirvesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için söylediği sözlerin yankısı sürüyor.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için ‘Roket adam' tabirini kullandığını hatırlatmış, “Bunu söylüyorum çünkü, o roketler göndermeyi seviyor değil mi?” demişti. Ardından Kuzey Kore'ye gözdağı veren Trump, “Dünyadaki açık ara en güçlü ülkeyiz. En güçlü orduya sahibiz. Umarım bunu kullanmamız gerekmez ama eğer olursa yapmamız gerekeni yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore buna karşılık olarak nükleer silahlardan arındırma maddesinin artık müzakere masasında olmadığını duyururken, Trump ise Twitter mesajında “Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı” dedi.

‘KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK’

Trump’ın son sözlerine yanıt Kim’in sağ kolu, Kim Yong-chol’den geldi. Devlet haber ajansı KCNA’ya konuşan Kim Yong-chol, ‘Kaybedecek bir şeylerinin olmadığını’ savundu.

Trump için ‘sabırsız ihtiyar’ tabirini kullanan Kim Yong-chol, “Eğer Trump garip yorumlar yapmayı sürdürürse Kim Jong-un fikrini değiştirebilir” diye konuştu.