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Libya’da Hafter’e bağlı savaş uçağı düşürüldü! Pilot esir alındı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Hafter güçlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini ve pilotu esir aldıklarını açıkladı.

21:37 -
Haberler Dünya
Libya’da Hafter’e bağlı savaş uçağı düşürüldü! Pilot esir alındı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini ve uçağın pilotunu esir aldıklarını duyurdu.

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UMH’ye bağlı Burkan el-Gadab operasyon odasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağının Trablus’un güneyindeki Yermuk cephesinde vurulduğu, uçağın ez-Zaviye kentinin güneyine düştüğü belirtildi.

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Açıklamada uçaktan paraşütle atlayan pilotun ise UMH güçlerince esir alındığı aktarıldı.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de “Burkan el-Gadab” operasyonunu başlatmıştı.

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Meşruiyet krizinin 2011’den bu yana sürdüğü Libya’da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter’e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. AA

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Son güncelleme: 21:38 07.12.2019
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