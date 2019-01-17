Son dakika haberi… Macron’dan flaş Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Menbiç kentinde gerçekletirilen ve 2 ABD askerinin ölümü ile sonuçlanan intihar saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de kalacağız diyen Macron, "ABD askerlerinin ölümü, IŞİD ile savaşın sona ermediğini gösteriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bu yıl Suriye ve Irak’ta askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi. Macron, Toulouse kentindeki hava üssünde askerlere hitabı sırasında Suriye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. İLGİLİ HABER Macron'dan Trump'a Suriye tepkisi ABD’nin Suriye’den çekilmesinin kendilerini IŞİD’e karşı mücadeleden alıkoymaması gerektiğini belirten Macron, “Fransa 2019’da Levant bölgesinde (Suriye ve Irak) askeri varlığını sürdürecek” dedi. Macron, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Menbiç’te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı. AA İLGİLİ HABER Macron'un sarı yelekliler için aldığı kararlara onay

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