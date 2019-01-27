Maduro çok sert konuştu: Kimse bize ültimatom veremez, bu küstahlıktır

ABD Başkanı Trump’ın, Chavez muhalifi Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasının ardından dünya gündeminin tepesine oturan Venezuela’da sıcak saatler yaşanıyor… ABD’nin ardından bazı Avrupa ülkelerinin, “8 gün içinde seçim kararı al” ültimatomu verdiği Venezuela’nın Devlet Başkanı Chris Chavez açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’e konuşan Chavez son gelişmeleri değerlendirdi. Chavez, Trump’ın Venezuela’ya savaş açtığını, “Clinton yönetimini saymazsak Bush yönetimi, Obama yönetiminin birinci ve ikinci dönemleri ve şimdi de aşırı uç fikirlere sahip olan Trump yönetimi Venezuela'yı hedef alıyor ve sosyal ve politik yaşamına zarar verilmek isteniyor. Chavez iyi bir saldırıyı atlattı ve bunun yanında daha birçok saldırı atlattı. Mesela 2002 Nisan'ında büyük bir darbe girişimi atlatıldı ve bu askeri gücün yanında halkın desteğiyle oldu. Chavez'in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar. Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başka olmaya zorladılar. Amerika haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak'ta Bay Guaido'ya bizzat Trump'ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık. Ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız” sözleriyle anlattı.

“ERDOĞAN’IN ARAMASINA ŞAŞIRMADIM”

Meksika ve Rusya ile birlikte Chavez’e destek veren ülkelerden biri de Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine destek vermesinden dolayı şaşırmadığını dile getiren Chavez, “Bu benim için bir sürpriz değildi. Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan'a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye'deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde Dışişleri Bakanı'ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bize demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum” dedi.

DİPLOMATLAR KONUSUNDA ANLAŞTIK

Chavez, ABD’nin diplomatlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Chavez, “Çoktan gittiler. Yine de Venezuela'daki ve Amerika'daki iki ülkenin yetkililerini korumak için müzakereleri sürdürmek üzere onlarla anlaştık. 30 gün sürecek müzakarelerde yer almaları için küçük bir grup diplomat karşılıklı olarak ülkelerde kaldı. Politik ve diplomatik ilişkilerimiz yok, bunların çoğu bitti. Yetkililer bizim çağrımıza uydular ve ülkeyi terk ettiler. Fakat hala diyaloğa inanıyorum. Hala Amerika'daki Venezuela çıkarlarını savunuyorum. Aklımdaki şey 15 yıldır Amerika ile hiçbir politik ilişki içine girmeyen Küba gibi olmak. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında ofisleri bulunuyor. Bu bizim kullanacağımız metodoloji. Bu yüzden küçük bir grup diplomat kalacak ve bizim onlara sağladığımız koruma ile hayatlarını rahatça sürdürecekler.

Seçime gitme kararı alması için Chavez’e 8 gün süre tanıyan Avrupa ülkelerine de yanıt veren Venezuela lideri, Avrupa ülkelerinin bu tehdidi çekmesini istedi. Chavez, bu hamleyi küstahça bulduğunu da dile getirdi.