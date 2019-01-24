Maduro’ya bir darbe daha… Başkanlıktan önce ‘tik’i gitti!

Instagram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 500 bin takipçili hesabındaki onaylı hesap anlamına gelen ‘mavi tik’ini kaldırdı.

Instagram’ın bu hamlesinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela muhalefet liderini ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanımasının ardından gelmesi dikkat çekti.

EN BÜYÜK KRİZ

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce mevcut hükümeti tanımayacaklarını duyuran muhalefet lideri Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Bu açıklamaların ardından Kanada ve AB de destek mesajları gönderirken ülkede Maduro karşıtı protesto gösterileri başladı. Maduro TV karşısına çıkarak ABD ile bütün diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı ve ABD’li diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre tanıdı.