Son dakika… Venezuela karıştı, ABD’den Maduro’ya tehdit… AB de devreye girdi

Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun görevini bırakmasını isteyen muhalefet dev gösteri için sokaktaydı. Muhalefet lideri Juan Guaido seçim yapılana kadar kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan etti. Trump yönetimi Guaido'yu tanıdığını açıkladı. Trump'ın ardından Kanada da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

KANADA, ARJANTİN VE PARAGUAY TRUMP’I DESTEKLEDİ

ABD ve Kanada'nın ardından Peru, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti. ABD'nin güney komşusu Meksika ise Guaido'nun geçici devlet başkanı olarak tanınmasını kabul etmediğini açıkladı.

Maduro'ya ilk destek açıklaması ise Bolivya'dan geldi. Devlet Başkanı Morales, Twitter'dan yayımladığı mesajında Venezuela lideri Maduro'ya destek çağrısında bulundu.

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Maduro ise devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD ile bütün diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını belirtti. Venezuela hükümeti ülkedeki bütün ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmesi gerektiğini ifade etti.

Maduro yaşananları bir darbe girişimi olarak nitelendirdi ve olaylardan ABD'yi sorumlu tuttu. Maduro ayrıca, “Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün” dedi.

TRUMP ASKERİ MÜDAHALEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Beyaz Saray'da gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun “Venezuela'ya ABD askeri göndermeyi düşündünüz mü?” sorusuna “Şu an hiçbir şeyi düşünmüyoruz ama bütün seçenekler masada” yanıtını verdi.

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Salı günü akşam saatlerinde Venezuela’da en az 60 mahallede düzenlenen eylemlerin ardından muhalefet sosyalist lider Maduro’nun devrilmesi amacıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi. Protestolar 1958 yılında askeri rejimin düşmesinin 61. yılına denk geldi. Başkent Caracas'ta otoyol üzerinde gösteri düzenleyen bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı ve polisin biber gazıyla gruba müdahale ettiği belirtildi.

ABD'li bir yetkili Maduro'yu muhalefete karşı girilebilecek silahlı bir müdahaleye karşı uyardı. ABD'li yetkili Maduro'nun silah kullanması ihtimaline karşı bütün seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro'ya istifa çağrısı yaparak Venezuela halkının diktatörlük nedeniyle yeterince eziyet çektiğini iddia etti.

YAPTIRIM YAPILABİLİR

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre, Venezuela'da durum daha da kötüleşirse Trump yönetimi Venezuela'nın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımları devreye sokabilir. Henüz alınan bir karar yok ama Trump yönetimi ABD’li enerji şirketlerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

KALIN: ERDOĞAN MADURO’YA DESTEK MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade ettiğini duyurdu. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır” dedi.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı yüz binlerce kişi başkent Caracas sokaklarına çıktı. Polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis olaylara biber gazıyla müdahale ederken eylemciler ise taş ve kaya fırlattı.

Yetkililer ve sivil toplum kuruluşları göstericilerin, önceki gece yapılan ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı sokak gösterilerinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara çıktığını belirtti.

TRUMP’IN DESTEKLEDİĞİ GAUİDO KİM?

35 yaşındaki Guaido ilk olarak 2007’de dönemin devlet başkanı olan Hugo Chavez’e karşı yürütülen öğrenci protestoları sırasında siyasete girdiğini söylüyor. 2007’de Chavez devlet başkanlığında dönem sınırlamasını kaldıran, devlet başkanına tek başına OHAL ilan etme yetkisi veren ve devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü artıran yasal değişikliği referanduma götürmüş ve yüzde 51 ile reddedilen teklif Chavez’e ilk ve tek yenilgisini yaşatmıştı.

Sosyalist Enternasyonel üyesi Voluntad Popular (Halk İradesi) Leopoldo Lopez, referandum zaferinin ardından popülerliğini artırdı. Lopez 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanınca 2015’teki Ulusal Meclis’te partisinin diğer partilerle kurduğu ittifaka liderlik etmesi için, o seçimde meclise giren kendisinden 12 yaş genç Juan Guaido’yu aday gösterdi.

Venezuela’nın Vargas eyaletinde doğan Guaido’nun ailesi, 1999 yılında bölgede 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan bir toprak kaymasından sağ kurtulsa da evsiz kalmıştı. O dönemde lise öğrencisi olan Guaido, 2000 yılında liseden, 2007 yılında Andres Bello Katolik Üniversitesi’nden mezun oldu. Sonrasında ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gördü.

New York Times gazetesine konuşan Guaido’nun arkadaşı Juan Carlos Michinel, Guaido’ya mezun olduktan sonra Meksika’da bir iş teklif edildiğini fakat ülkesini değiştirmek için bunu reddedip Venezuela’da kaldığını anlattı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ittifakı 2015’teki seçimde Ulusal Meclis’teki çoğunluğunu kaybetti. Maduro 2017 yılında bu meclisi lağvederek yeni bir anayasa için Kurucu Meclis kuracağını ilan etti. Muhalefet bu seçimi boykot edince Kurucu Meclis’in tamamı hükümet yanlılarından oluştu. 2017’de bu gelişmeleri protesto etmek için halkı sokağa çağıran siyasetçiler arasında yer alan Guaido, bu protestolardan bir izi, polisin plastik mermisinin izini boğazında taşıdığını söylüyor.